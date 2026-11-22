Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar och Ida Gabrielsson. (Christine Olsson / TT / TT Nyhetsbyrån)

Poddsvep: Därför syns Gabrielsson mer än Dadgostar

Ordkriget under regeringsförhandlingarna fortsätter, James Bond har fått en ny skådespelare och de nuvarande ledarna för USA, Ryssland och Kina träffades för första gången någonsin samtidigt. Här är veckans poddtips för dig som vill veta mer om...

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... varför Ida Gabrielsson (V) syns så mycket

Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson syns betydligt mer i medier än partiledaren och kollegan Nooshi Dadgostar. Men varför är det så? Det kan finnas flera anledningar till det, menar programledarna i ”Druid och Zimmerman show”. Bland annat vill man skydda Dadgostar från blåsväder, och låter därför Gabrielsson ställa de hårda kraven i regeringsförhandlingar.

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Lyssna här podd · Sveriges Radio

... svenska ”Bonnie och Clyde”

Huvudkaraktärerna i ”GTA VI” har jämförts med de klassiska karaktärerna ”Bonnie och Clyde”. Men det är de inte ensamma om. I Sverige tog en duo – som själva jämfört sig med karaktärerna i olika chattar – an ett morduppdrag i Södertälje. Det handlar om småbarnsmamman Isabell Eriksson, 34 år, och gymkillen Joel Engback, 30 år, som sköt ihjäl en 18-årig man förra året. Hör mer om det i veckans avsnitt av Expressens ”Krimrummet”.

Lyssna här podd · Expressen

... Robert Pattinson som James Bond

Carys Afoko and Lanre Bakare i The Guradians podd ”Today in focus” är exalterade över att Robert Pattinson tar sig an rollen som James Bond. De tycker att det handlar om en ny era i och med att de tidigare skådespelarna egentligen varit ganska okända innan filmerna, till och med Sean Connery. Bland annat funderar de på om ekonomiska skäl kan ligga bakom valet av den brittiska stjärnskådisen. Hör mer om det i poddens senaste avsnitt.

Lyssna här podd · www.theguardian.com

... Xi, Trump och Putins möte i Asien

Donald Trump, Xi Jinping och Vladimir Putin träffades för första gången alla tre under ett möte i Asien i veckan. I BBC:s senaste avsnitt av ”Newscast” gästar tre av kanalens korrespondenter och reder ut vad som egentligen stod på spel och vad de lyckades åstadkomma.

Lyssna här podd · BBC

Om söndagslyssning Under rubriken ”Söndagslyssning” rekommenderar Omni-redaktionen under helgen några intressanta poddar om nyhetshändelser och aktuella snackisar. Om Omni-helg Svepen är en del av Omnis helgsatsning med rekommendationer på läsvärda, aktuella och intressanta recensioner, intervjuer och poddar som publiceras varje helg.