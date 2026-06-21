Poddsvep: Iran och USA spelar i VM – trots kriget

Mehdi Ghayedi och Mohammad Mohebbi firar mål under matchen mot Nya Zeeland (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)

Iran och USA spelar fotbolls-VM trots den pågående konflikten. Ukrainare riskerar sina liv för att rädda landets kulturarv. Och ”Gaboro”s mördare filmade hela händlseförloppet. Här är veckans poddtips för dig som vill veta mer om ...

... hur Iran kan möta USA i fotbolls-VM

På andra sidan Atlanten pågår just nu VM i fotboll, där bland annat Iran och USA deltar och riskerar att möta varandra på planen. En del menar att det borde ha varit omöjligt för båda länderna att delta på grund av kriget. Men det finns också en konflikt inom Irans fotbollslag om identitet, något som DN:s Spotlight lyfter i sitt senaste avsnitt.

... ukrainare som riskerar sina liv för kulturen

Bara veckor efter att Tjernobylmuseet i Kyiv stod klart efter renoveringar, träffades det av ryska missiler och lämnades i ruiner. I The Guardians podd ”Today in focus” berättar kulturchefen Charlotte Higgins om de systematiska angreppen mot den ukrainska identiteten. Samtidigt som ukrainare är beredda att riskera livet för kulturarvet.

... skyttens virala videoklipp när ”Gaboro” mördades

När rapparen ”Gaboro” sköts ihjäl i ett parkeringshus i Norrköping förra året hade skytten en pistol i ena handen och mobilkameran i den andra. Klippet hamnade på sociala medier och blev viralt. I Expressens podd Krimrummet berättar Kim Malmgren om hur detaljerna i filmen ledde polisen till mördaren Alexander Nord.

... Jimmie Åkessons folklighet

Är det sex vitlöksöl innan mötet med Kristersson eller intresset för hårdrock som är knepet? I det senaste avsnittet av SR:s Druid & Zimmerman Show reder Moa Wallin ut varför Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson lyckas framställa sig som så folklig när alla andra misslyckas.