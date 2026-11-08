Poddsvepet: Vad är det som är så kul egentligen?
Det spekuleras friskt i vilka som ställer upp i USA:s presidentval 2028 och den svenska regeringsprocessen börjar eventuellt att röra på sig. Dessutom försöker forskare lista ut vad som gör någonting roligt.
Här är veckans poddtips för dig som vill veta mer om...
... vilka som kan ställa upp i USA:s presidentval om två år
Efter mellanårsvalet i USA riktas många blickar mot presidentvalet 2028. Politico-podden ”The Playbook” har i veckan publicerat ett avsnitt där flera av Demokraternas tänkbara kandidater pekas ut.
Tidningen har bland annat pratat med rutinerade demokraten Jim Clyburn som ger sin syn på hur partiet ska vinna om två år.
... vad som egentligen händer i regeringsbildningen
Sverigedemokraterna har släppt sitt krav på ministerposter, vilket har skakat om spelplanen i svensk politik. Men vad betyder partiets besked egentligen för regeringsbildningen?
SvD:s politikexperter Maggie Strömberg, Henrik Torehammar och Torbjörn Nilsson går i veckans avsnitt av podden ”Politiken” igenom vad Jimmie Åkesson vill och hur de andra partierna kan tänkas agera nu.
... varför Johan Huovinen misstänktes för spioneri
2023 greps militärexperten Johan Huovinen och hans fru misstänkta för spioneri. Förundersökningen är numera nerlagd och misstankarna är borta, och Huovinen är tillbaka i sin offentliga roll som expert.
I SR:s ”Söndagsintervjun” pratar han om misstankarna och hur de påverkat honom. Huovinen ger också sin bild av läget på marken i Ukrainakriget.
... den kinesiska AI-bubblan
I veckans avsnitt av EFN:s podd ”Dominoeffekten” står kinesisk AI i fokus.
Programledarna Martin Nilsson och Joakim Rönning diskuterar bland annat varför landets techbolag rasar kraftigt på börsen och försöker lista ut hur AI-kampen mellan USA och Kina kan tänkas sluta.
... vad det är som är så kul
Vox-podcasten ”Unexplainable” ställer en mycket enkel fråga i veckans avsnitt: ”Vad är det som är så kul?”. Podden gästas av professorerna Peter McGraw och Caleb Warren som har forskat på humor, skratt och annat skoj.
Flera komiker är också med och ger sin syn på varför någonting egentligen är roligt.
Om söndagslyssning
Under rubriken ”Söndagslyssning” rekommenderar Omni-redaktionen under helgen några intressanta poddar om nyhetshändelser och aktuella snackisar.
Om Omni-helg
Svepen är en del av Omnis helgsatsning med rekommendationer på läsvärda, aktuella och intressanta recensioner, intervjuer och poddar som publiceras varje helg.