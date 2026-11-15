Nvidias avgående vd Jensen Huang. (Markus Schreiber / AP / TT)

Poddsvepet: Vilken riktning kommer Nvidia ta nu?

Nvidia står inför en oviss framtid utan Jensen Huang vid rodret, en våg av ungdomsprotester sveper över världen och oron för cyberattacker växer i Europa. Här är veckans poddtips för dig som vill veta mer om...

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...vad som händer med Nvidia utan Jensen Huang

Jensen Huang har avgått som vd för Nvidia efter en otrohetsaffär med en misstänkt kinesisk spion. I det senaste avsnittet av ”Hard Fork” dissekerar The New York Times reportrar Ana Swanson och Ryan Mac avslöjandet tillsammans med Stephen Witt, författare till Huangs biografi ”The Thinking Machine”. Hur hamnade vi här? Och vilken riktning kommer Nvidia ta utan Huang vid rodret?

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Lyssna här podd · NY Times · Ofta betalvägg

... varför fler protester gör det svårare att enas

Unga demonstrerar i hundratusental på gatorna i Europa, Asien, Afrika och Sydamerika. Det talas om en ”generation z” som har fått nog, men missnöjet är spretigt och riskerar att leda till ett för stort antal budskap på en och samma gång. I det senaste avsnittet av ”Vetenskapsradion” analyserar bland andra protestforskaren Katrin Ubas protestvågens betydelse och möjlighet att skapa förändring.

Lyssna här podd · Sveriges Radio

...cyberattackerna som skakar Europa

”Europapodden” diskuterar vågen av cyberattacker mot matbutiker och blodbanker i Europa. Angreppen har slagit ut kylar och frysar, och Frankrike misstänker att Iran ligger bakom. Men hänger attackerna ihop? Hur väl rustat är EU mot cyberhoten? Och vad händer om nästa stora angrepp genomförs med hjälp av AI?

Lyssna här podd · Sveriges Radio

...ifall Trump kan bli vår tids Herbert Hoover

Demokraternas framgångar i Texas och Mississippi avhandlas i det senaste avsnittet av ”The Bulwark Daily”. Beto O’Rourke och Wright Thompson diskuterar väljarnas missnöje med Trump och vad valresultaten betyder för USA:s politiska framtid. Kan demokraterna bygga vidare på segrarna? Och kan Trump bli vår tids Herbert Hoover?

...vad vi behöver göra för att snabba på elektrifieringen

Elektrifieringen är en av de stora frågorna under klimattoppmötet COP31. I veckans avsnitt av Bloombergs ”Zero” hörs bland annat Jan Rosenow, professor i energi- och klimatpolitik vid Oxford University, diskutera vad som kan göras för att påskynda omställningen till grön energi.

Lyssna här podd · podcasts.apple.com

Om söndagslyssning Under rubriken ”Söndagslyssning” rekommenderar Omni-redaktionen under helgen några intressanta poddar om nyhetshändelser och aktuella snackisar. Om Omni-helg Svepen är en del av Omnis helgsatsning med rekommendationer på läsvärda, aktuella och intressanta recensioner, intervjuer och poddar som publiceras varje helg.