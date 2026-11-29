Poddsvepet: Varför har unga britter inte sex längre?
Unga personer i Storbritannien har allt mindre sex, men varför? Och vad skulle hända med de svenska elpriserna om vi drog ut sladden till Europa? Det är några av frågorna som får svar när Omni-redaktionen listar veckans bästa poddar.
Här är veckans poddtips för dig som vill veta mer om...
... varför britterna har slutat ha sex
Var tredje britt mellan 16 och 25 har aldrig haft sex och rent allmänt ligger britterna allt mindre, visar en av de mest omfattande studierna kring sexuellt beteende i världen.
The Guardians podd ”Today in Focus” frågar sig vad det här beror på och vad konsekvenserna kan bli.
... varför elpriserna är så höga
Elpriserna skjuter i höjden i södra Sverige. En förklaring är att det svenska elnätet sitter ihop med resten av Europas med gemensam prissättning. DN:s podd ”Spotlight” undersöker vad som skulle hända med de svenska elpriserna om vi helt enkelt drar ut sladden till kontinenten.
... hur uppluckrade miljölagar kan gynna USA:s gröna omställning
Demokraterna i USA har länge kämpat för skärpta miljö- och klimatlagar. Men nu har en grupp demokrater i senaten drivit på för att luckra upp regelverket – för att skynda på den gröna omställningen. New York Times podd ”The Daily” försöker reda ut hur det till synes paradoxala resonemanget fungerar.
... vad filippinierna tycker om Duterte
Efter mer än ett och ett halvt år som frihetsberövad ska Filippinernas tidigare president Rodrigo Duterte ställas inför rätta i Internationella brottmålsdomstolen för brott mot mänskligheten. BBC:s podd ”Asia Specific” tittar närmare på hur filippinierna själva ser på ex-presidenten och hans beryktade krig mot narkotikan.
Om söndagslyssning
Under rubriken ”Söndagslyssning” rekommenderar Omni-redaktionen under helgen några intressanta poddar om nyhetshändelser och aktuella snackisar.
Om Omni-helg
Svepen är en del av Omnis helgsatsning med rekommendationer på läsvärda, aktuella och intressanta recensioner, intervjuer och poddar som publiceras varje helg.