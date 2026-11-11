Den ryske backhopparen Danil Sadrejev under vinter-OS i Beijing den 7 februari 2022.

Ryska backhoppare får inga visum för att resa till världscupen i Polen i december – även om de godkänts som individuella, neutrala tävlande. Det uppger landets utrikesdepartement för Reuters.

– Så länge ryska drönare faller över Polen och civila dör i Ukraina ska ryssar inte tävla hos oss, säger idrottsminister Jakub Rutnicki till Radio Bielsko.

Internationella skid- och snowboardförbundet har godkänt runt 30 ryska och belarusiska idrottsutövare som fristående under säsongen, enligt TT. Bland dem finns Danil Sadrejev och Jevgenij Klimov som nu nekas visum till Polen.