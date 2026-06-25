Elbilstillverkaren Polestar tvingas sluta sälja nya bilar i USA från och med 2027 årsmodell. Det uppger bolaget för Reuters.

Beskedet kommer sedan USA skärpt reglerna för uppkopplade fordon med koppling till Kina.

USA:s handelsdepartement har inte gett Polestar tillstånd att sälja bilar enligt regelverket Connected Vehicles Rule, som omfattar bilar av årsmodell 2027 och senare.

Svenskbaserade Polestar, som till största delen ägs av kinesiska Geely, uppger att man kommer att fortsätta sälja befintliga Polestar 3- och Polestar 4-modeller i USA.

Polestar faller 7 procent i USA.