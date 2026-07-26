Polisen hyllas efter jakten: ”En stor framgång”

Berlins borgmästare Kai Wegner hyllar den tyska polisen efter att jakten på Abdul Ballout fick sitt slut på söndagskvällen. Han berömmer myndigheterna för att den misstänkte terroristen kunde hittas inom 24 timmar efter dådet, och kallar det en ”stor framgång”.

– Jag är väldigt tacksam för det, säger han enligt Focus.

Abdul Ballout sköts till döds sedan han gått till attack med kniv mot polisen. Enligt Bilds uppgifter kunde polisen hitta honom i ett koloniområde i stadsdelen Spandau tack vare tips från någon ur 21-åringens umgängeskrets.