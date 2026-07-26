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Tyska poliser, bild från 25 juli. (Andreas Arnold /AP/TT)
Terrordådet mot Berlin Pride

Polisen hyllas efter jakten: ”En stor framgång”

Av Patrik Dahlin
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Berlins borgmästare Kai Wegner hyllar den tyska polisen efter att jakten på Abdul Ballout fick sitt slut på söndagskvällen. Han berömmer myndigheterna för att den misstänkte terroristen kunde hittas inom 24 timmar efter dådet, och kallar det en ”stor framgång”.

– Jag är väldigt tacksam för det, säger han enligt Focus.

Abdul Ballout sköts till döds sedan han gått till attack med kniv mot polisen. Enligt Bilds uppgifter kunde polisen hitta honom i ett koloniområde i stadsdelen Spandau tack vare tips från någon ur 21-åringens umgängeskrets.

Klassas som ett islamistiskt terrordåd (tyska)
www.focus.de
Uppgifter: Flydde till sin pappas kolonilott (tyska)
www.bild.de
Enligt åklagare har han försökt ansluta sig till terrorgruppen Islamiska staten
AP  · Ofta betalvägg
En dog och 29 skadades i attacken mot Berlin Pride
www.theguardian.com
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Terrordådet mot Berlin Pride