Polisen: Inte förbjudet kolla mobilen på elsparkcykeln

Det är inte olagligt att titta på mobilen om du cyklar eller åker elsparkcykel. Det säger Malmöpolisen i en kommentar till ett beslut att lägga ner en utredning om vållande till kroppsskada, där en mobilsurfande man kört på en cyklist som bröt axeln.

– Men orsakar du en trafikolycka kan det ändå vara brottsligt. Det skulle kunna bli tal om vårdslöshet eller att man varit oaktsam, säger gruppchefen Issa Masriyeh.

Hon efterlyser nu hårdare regler för elsparkcyklar.