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Poliskontroll efter explosionen i Monaco, 29 juni 2026. (Clement Lanot /AP/TT)
Sprängdådet i Monaco

Polisen jagar misstänkt man i hatt efter dådet

Av Olivia W Demred
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Polisen söker fortfarande efter den man som misstänks för bombdådet i Monaco på måndagskvällen, där flera personer skadades, rapporterar Reuters. Även fransk polis deltar i jakten.

Enligt franska och ukrainska medieuppgifter var den tilltänkta måltavlan den proryske ukrainske affärsmannen och oligarken Vadym Jermolajev. Han har bott i Monaco sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och är sedan december 2023 föremål för ukrainska sanktioner.

Övervakningskameror visar enligt Le Figaro hur en man lämnar en ryggsäck vid entrén till en byggnad strax före explosionen. BFMTV uppger att mannen bar ljusa byxor, svart jacka och en svart hatt som delvis dolde hans ansikte. Han lämnade sedan platsen till fots i riktning mot grannorten Beausoleil.

Den skattefria mininationen på franska rivieran är känd som ett tillhåll för miljardärer och deras lyxyachter
Reuters  · Ofta betalvägg
Två vuxna och ett barn fördes till franska Nice för vård – 20 kilometer från Monaco (franska)
www.lefigaro.fr
Sprängladdningen beskrivs som en brevbomb (franska)
www.bfmtv.com
Monaco i chock – ovanligt med våldsdåd i det annars mycket säkra furstendömet
www.theguardian.com
Explosionen inträffade vid 21-tiden
Aftonbladet
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