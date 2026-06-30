Polisen jagar misstänkt man i hatt efter dådet

Polisen söker fortfarande efter den man som misstänks för bombdådet i Monaco på måndagskvällen, där flera personer skadades, rapporterar Reuters. Även fransk polis deltar i jakten.

Enligt franska och ukrainska medieuppgifter var den tilltänkta måltavlan den proryske ukrainske affärsmannen och oligarken Vadym Jermolajev. Han har bott i Monaco sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och är sedan december 2023 föremål för ukrainska sanktioner.

Övervakningskameror visar enligt Le Figaro hur en man lämnar en ryggsäck vid entrén till en byggnad strax före explosionen. BFMTV uppger att mannen bar ljusa byxor, svart jacka och en svart hatt som delvis dolde hans ansikte. Han lämnade sedan platsen till fots i riktning mot grannorten Beausoleil.