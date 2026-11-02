Polisen griper IFK Göteborg-supportrar som eldat bengaler under söndagens fotbollsmatch i allsvenskan mellan BK Häcken och IFK Göteborg på Nordic Wellness Arena.

Polisen har fått hård kritik från supportrar efter en insats på IFK Göteborgs läktare under matchen mot Häcken på söndagen. Enligt polisen var den dock helt nödvändig.

– Vi hade en situation som vi bedömde som väldigt, väldigt farlig uppe på läktaren, säger Daniel Norlander, biträdande operativt ansvarig chef för matchen till Aftonbladet.

Polisen gick med kravallutrustning på läktaren efter att flera supportrar tänt bengaler, vilket bland annat fick matchdelegaten Hans Larsson att anklaga polisen för att ”starta ett upplopp”.

Nio personer har anhållits misstänkta för våldsamt upplopp efter insatsen, skriver TT.