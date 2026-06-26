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En deltagare under fredagens pridefirande i Manilla. (Aaron Favila /AP/TT / AP)
Extremvädret i Europa

Polisen: Ställ in prideparaden i Paris – det är för varmt

Av Tor Gasslander
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Fransk polis har bett organisatörerna att ställa in lördagens planerade prideparad i Paris med hänvisning till den pågående värmeböljan, skriver AFP.

Enligt polisen är de åtgärder som arrangörerna vidtagit inte tillräckliga och genomförandet riskerar att överbelasta den redan hårt pressade sjukvården.

”Om de vägrar kommer polisprefekten att förbjuda dem”, skriver polisen i sitt uttalande.

Enligt QX deltog 300 000 människor i Prideparaden i Paris 2025.

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AFP:s korta notis
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QX genomgång av förra årets pridefiranden
www.qx.se
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