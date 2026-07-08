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Bilderna har ingen koppling till innehållet i artikeln. (Fredrik Sandberg/TT, Claudio Bresciani/TT)
Debatten om äldrevården

Politisk majoritet vill ta bort minutstyrning i hemtjänsten

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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En undersökning från Demoskop – beställd av vårdbolaget Attendo – visar att 77 procent av svenska kommunpolitiker vill ta bort ”minutstyrningen” i hemtjänsten, rapporterar Dagens Samhälle.

Minutstyrning innebär att det är bestämt exakt hur lång tid varje arbetsuppgift som hemtjänstpersonalen utför får ta. I höstas uppgav Socialstyrelsen att en fjärdedel av svenska kommuner använder sig av någon typ av sådan modell.

Den största andelen kritiker finns i Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men i samtliga partier är en majoritet emot minutstyrningen.

– Nu vill vi att regeringen initierar en nationell översyn, säger Malin Fredgardh Huber, affärsområdeschef för Attendo Skandinavien, till Dagens Samhälle.

Om Demoskops undersökning

Genomfördes på uppdrag av vårdbolaget Attendo. 11 712 politiker som sitter i kommunfullmäktige runt om i Sverige fick svara på frågan ”Bör kommuner som har minutschema inom hemtjänsten avskaffa den?”.

4 556 politiker svarade, vilket innebär en svarsfrekvens på cirka 39 procent.

60 procent av moderata kommunpolitiker är emot
www.dagenssamhalle.se  · Ofta betalvägg
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www.dagenssamhalle.se  · Ofta betalvägg
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pressmeddelande · www.socialstyrelsen.se
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Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
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