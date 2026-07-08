Politisk majoritet vill ta bort minutstyrning i hemtjänsten

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En undersökning från Demoskop – beställd av vårdbolaget Attendo – visar att 77 procent av svenska kommunpolitiker vill ta bort ”minutstyrningen” i hemtjänsten, rapporterar Dagens Samhälle.

Minutstyrning innebär att det är bestämt exakt hur lång tid varje arbetsuppgift som hemtjänstpersonalen utför får ta. I höstas uppgav Socialstyrelsen att en fjärdedel av svenska kommuner använder sig av någon typ av sådan modell.

Den största andelen kritiker finns i Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men i samtliga partier är en majoritet emot minutstyrningen.

– Nu vill vi att regeringen initierar en nationell översyn, säger Malin Fredgardh Huber, affärsområdeschef för Attendo Skandinavien, till Dagens Samhälle.