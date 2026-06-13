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Elisabet Cárcamo Storm. Pensionerade prästen Martin Wikerstål hoppar in och hjälper till i Alvesta kyrka den 13 juni 2026. (Svenska kyrkan. Johan Nilsson / TT.)
Våldsdådet i Alvesta

Präst känner de inblandade: ”Vi är alla väldigt chockade”

Av Kinga Sandén
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Grannar och bekanta reagerar med bestörtning på mordförsöket på två barn utanför Alvesta.

– Man trodde verkligen inte att det här skulle inträffa här. Det är ett lugnt och stilla område, vi är måna om varandra och om vår by, säger grannen Jessica Sjögren till Smålandsposten.

Både fritidsgården på orten och svenska kyrkans församling i Alvesta håller extra öppet och erbjuder samtalsstöd.

– Vi är alla väldigt chockade och försöker finnas för grannar, bybor och familjen, säger kyrkoherden Elisabet Cárcamo Storm, som känner de inblandade privat, till Expressen.

Två flickor vårdas med livshotande respektive allvarliga skador. Enligt uppgifter till Expressen har de skjutits. Den misstänkte gärningsmannen hittades avliden i anslutning till brottsplatsen. Det uppger polisen, som också säger att mannen och barnen har någon sorts relation.

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