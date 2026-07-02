Presidenten: Vi kommer att slå Argentina med 1–0
Sextondelsfinalen mellan historiska Kap Verde och favorittippade Argentina är sannolikt VM-slutspelets på förhand ojämnaste match. I skrivande stund betalar ett spel på Kap Verde 21 gånger pengarna. Det hindrar inte önationens president José Maria Neves från att vara segerviss.
– Vi spelar för att vinna och vi kommer göra det med 1–0, säger han till BBC.
– När förväntningarna på ett lag är så låga så gäller det att vi skriver vårt eget historiska kapitel.
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