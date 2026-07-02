Presidenten: Vi kommer att slå Argentina med 1–0

Sextondelsfinalen mellan historiska Kap Verde och favorittippade Argentina är sannolikt VM-slutspelets på förhand ojämnaste match. I skrivande stund betalar ett spel på Kap Verde 21 gånger pengarna. Det hindrar inte önationens president José Maria Neves från att vara segerviss.

– Vi spelar för att vinna och vi kommer göra det med 1–0, säger han till BBC.

– När förväntningarna på ett lag är så låga så gäller det att vi skriver vårt eget historiska kapitel.