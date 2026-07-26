Pride-evenemang ställs in efter dådet

Människor på väg hem efter att resten av Pride ställdes in under lördagen.

Arrangörerna bakom Christopher Street Days Pridefirande i Berlin har ställt in flera evenemang efter att en bil kört in i folkmassan under firandet på lördagen. Det skriver de på sociala medier.

Bland annat skulle en frukostmarknad hållas under söndagsmorgonen. Även den planerade städdagen har ställts in.

Redan under lördagskvällen skrev arrangörerna att resten av eventet är inställt.

”Vänligen lämna lokalen lugnt och ordentligt. Gå inte i riktning mot Segerkolonnen och Tiergarten.”

Den stora paraden hölls tidigare under dagen och kvällen bestod av fortsatt firande, innan det fick avbrytas.