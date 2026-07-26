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Friedrich Merz. (Markus Schreiber /AP/TT / AP)
Reaktioner på Berlindådet

Friedrich Merz: ”Det är ett angrepp på vårt samhälle”

Av Hannah Gustafsson
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Tysklands förbundskansler Friedrich Merz skriver på X att gårdagens dåd mot Pride i Berlin är en ”avskyvärd handling”.

”Det är ett angrepp på vårt samhälle. Mina tankar går till de drabbade och deras anhöriga. Jag önskar de skadade ett snabbt tillfrisknande och vill tacka all räddnings- och insatspersonal”.

Han skriver också att attacken kommer att utredas och att den skyldige kommer att straffas ”med full kraft”.

Friedrich Merz på X
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