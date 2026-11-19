Prins Harry är redo att återvända till armén – om det skulle behövas. Det säger han i en intervju med The Telegraph under sitt senaste besök i Ukraina.

Den brittiske arméveteranen varnar för senaste tidens ryska hot mot Europa och menar att ”alla borde vara nervösa”. Han har återkommande visat stöd för det ukrainska folket och har gjort flera resor till landet på kort tid.

– Jag kommer att vara hundra procent redo att försvara mitt land tillsammans med mina militärkollegor.