Mer än två tredjedelar av amerikanerna är missnöjda med hur president Donald Trump har hanterat inflationen och de stigande levnadskostnaderna, visar en mätning från Financial Times och Focaldata.

Nästan sex av tio väljare har ”lägre priser och en starkare ekonomi” som den allra viktigaste frågan i tisdagens mellanårsval.

Intervjupersonerna är splittrade kring om en demokratisk kongress skulle leda till förbättrad ekonomi, men många oberoende väljare anser att Demokraterna hanterar inflationen på ett bättre sätt än Republikanerna.