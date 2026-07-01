Progressiva tar ny seger i Demokraternas primärval

Vänsterorienterade kandidater inom Demokraterna, den så kallade progressiva falangen, fortsätter att vinna mark i partiets primärval inför mellanårsvalet. Under tisdagen besegrade den 29-åriga socialdemokraten Melat Kiros den sittande kongressledamoten Diana DeGette i primärvalet i Colorado, rapporterar CNN.

Kiros seger ses som ännu ett bakslag för Demokraternas etablissemang efter att två progressiva kandidater i New York förra veckan också besegrade sittande ledamöter som haft partiledningens stöd.

– Vi vinner från kust till kust, på alla politiska nivåer. Vi tar tillbaka vårt parti och vårt land, sa Kiros i sitt segertal.

Enligt CNN visar Kiros seger att vänsterrörelsen fortsätter att vinna mark runt om i landet i sina försök att förändra Demokraterna inför mellanårsvalet och presidentvalet 2028.