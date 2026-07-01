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Melat Kiros. (Rebecca Slezak /AP/TT / AP)
Mellanårsvalet i USA

Progressiva tar ny seger i Demokraternas primärval

Av Adam Lindh
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Vänsterorienterade kandidater inom Demokraterna, den så kallade progressiva falangen, fortsätter att vinna mark i partiets primärval inför mellanårsvalet. Under tisdagen besegrade den 29-åriga socialdemokraten Melat Kiros den sittande kongressledamoten Diana DeGette i primärvalet i Colorado, rapporterar CNN.

Kiros seger ses som ännu ett bakslag för Demokraternas etablissemang efter att två progressiva kandidater i New York förra veckan också besegrade sittande ledamöter som haft partiledningens stöd.

– Vi vinner från kust till kust, på alla politiska nivåer. Vi tar tillbaka vårt parti och vårt land, sa Kiros i sitt segertal.

Enligt CNN visar Kiros seger att vänsterrörelsen fortsätter att vinna mark runt om i landet i sina försök att förändra Demokraterna inför mellanårsvalet och presidentvalet 2028.

Melat Kiros var inte född när Diana DeGette valdes in i kongressen första gången
CNN
Kiros gick till val på att DeGette blivit en del av ett verklighetsfrånvänt etablissemang
Washington Post  · Ofta betalvägg
En maktkamp pågår i Demokraterna mellan de mittenorienterade och de progressiva
thehill.com
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