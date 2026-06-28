Putin medger bränslebrist efter ukrainska attacker

Rysslands president Vladimir Putin medger att det råder bränslebrist i flera ryska områden, rapporterar Reuters.

Putin säger att Ryssland måste minimera effekterna av ukrainska drönarattacker mot oljeanläggningar. Vidare säger han att åtgärder måste vidtas för att säkra resurser till jordbruket och att Kreml överväger ett förbud mot dieselexport.

– Som ni vet fortsätter problemen för bilförare och företag. Dessvärre är det fortfarande köer vid bensinmackarna också, säger Putin.