Putin ställde in militärparad – talet stördes av avbrott
För andra året i rad ställde Ryssland in sin militärparad i Sankt Petersburg, skriver Kyiv Independent. Ukraina har på senare tid återkommande attackerat Rysslands större städer med drönare.
I snart tio år har flottans dag firats i Ryssland den sista söndagen i juli – och i regel har ryssarna slagit på stora trumman och visat upp sin flotta från sin bästa sida.
Men i år genomfördes inte den traditionella paraden. I stället höll Vladimir Putin ett tal på flottans högkvarter i staden, som dessutom stördes av ett större internetavbrott som pågick samtidigt. Kyiv Independent beskriver det som att avbrottet ”saboterade Putins propagandateater”.
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