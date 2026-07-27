Putin ställde in militärparad – talet stördes av avbrott

Putin talar med officerare i Sankt Petersburg under flottans dag på söndagen.

För andra året i rad ställde Ryssland in sin militärparad i Sankt Petersburg, skriver Kyiv Independent. Ukraina har på senare tid återkommande attackerat Rysslands större städer med drönare.

I snart tio år har flottans dag firats i Ryssland den sista söndagen i juli – och i regel har ryssarna slagit på stora trumman och visat upp sin flotta från sin bästa sida.

Men i år genomfördes inte den traditionella paraden. I stället höll Vladimir Putin ett tal på flottans högkvarter i staden, som dessutom stördes av ett större internetavbrott som pågick samtidigt. Kyiv Independent beskriver det som att avbrottet ”saboterade Putins propagandateater”.