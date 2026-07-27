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Putin talar med officerare i Sankt Petersburg under flottans dag på söndagen. (Vyacheslav Prokofyev /AP/TT)
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Putin ställde in militärparad – talet stördes av avbrott

Av Marcus Lindén
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För andra året i rad ställde Ryssland in sin militärparad i Sankt Petersburg, skriver Kyiv Independent. Ukraina har på senare tid återkommande attackerat Rysslands större städer med drönare.

I snart tio år har flottans dag firats i Ryssland den sista söndagen i juli – och i regel har ryssarna slagit på stora trumman och visat upp sin flotta från sin bästa sida.

Men i år genomfördes inte den traditionella paraden. I stället höll Vladimir Putin ett tal på flottans högkvarter i staden, som dessutom stördes av ett större internetavbrott som pågick samtidigt. Kyiv Independent beskriver det som att avbrottet ”saboterade Putins propagandateater”.

Även militärparaden på segerdagen för en månad sedan var rejält nedskalad
kyivindependent.com
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Reuters  · Ofta betalvägg
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