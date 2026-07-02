Hernan, 44, sitter fast under tio våningar – räddningsteam jobbar dygnet runt

En vecka efter jordbävningarna i Venezuela arbetar internationella räddningsteam fortsatt dygnet runt för att rädda människors liv. I den hårt drabbade staden La Guaira har man fått kontakt med 44-årige säkerhetsvakten Hernan Gil Flores, som sitter fast under spillrorna av ett tiovåningshus, rapporterar amerikanska medier.

Hernan Gil Flores fru berättar för CBS News att hennes make inte är skadad, och att han fått vätska, mat och mediciner sedan han hittades. Men räddningsinsatsen är extremt komplicerad, säger amerikanen Manny Sang, som leder arbetet. Risken är stor att byggnaden rasar ytterligare.

– Det är flera byggnader som lutar mot den byggnad som vi försöker rädda honom ur, säger Sang.

Nästan 3 000 personer har bekräftats döda efter de dubbla skalven. Enligt FN saknas fortfarande tiotusentals människor.