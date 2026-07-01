Forskare: Venezuela klarar inte att lyfta sig ensamt

Venezuela behöver långsiktig och samordnad hjälp för att katastrofen inte ska bli permanent. Det skriver León Poblete, ekonomie doktor och docent vid Uppsala universitet, på DN Debatt.

”Den verkliga katastrofen avgörs inte enbart av hur kraftigt marken skakar. Den avgörs av hur väl ett samhälle klarar att resa sig när skakningarna har upphört”, skriver debattören.

Han skriver att Sverige tillsammans med EU, USA och länderna i regionen måste samordna sina insatser i en gemensam, flerårig plan framtagen tillsammans med lokala aktörer för att landets djupa decennielånga kris inte ska förvärras i många år framöver.