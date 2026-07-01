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En grupp med hammare söker igenom en kollapsad byggnad i La Guaira. (Ariana Cubillos /AP/TT / AP)
Jordbävningarna i Venezuela

Bränslebrist tvingar folk att gräva för hand efter överlevare i Venezuela

Av Adam Lindh
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Bränslebrist i La Guaira tvingar människor att gräva för hand bland rasmassorna i hopp om att hitta överlevare efter jordbävningarna i Venezuela förra veckan, rapporterar CNN.

När CNN:s reporter besökte kuststaden stod grävmaskiner och andra tunga arbetsfordon stilla intill rasmassor där invånare grävde med händerna i resterna av en kollapsad byggnad.

Trots att Venezuela har en av världens största oljereserver har bränsleförsörjningen inte räckt till. Samtidigt som invånarna letar efter vänner och anhöriga växer ilskan mot regeringen.

– Människor är rasande. Staten har ägnat sina resurser nästan uteslutande åt repression och propaganda. Man har monterat ner statens förmåga att tillgodose människors mest grundläggande behov, säger analytikern Carmen Beatriz Fernández.

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2 295 har hittills bekräftats döda och över 11 000 har bekräftats skadade
AFP  · Ofta betalvägg
Omkring 50 000 personer saknas
TT
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Jordbävningarna i VenezuelaVenezuelaLatinamerika