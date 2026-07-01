Bränslebrist tvingar folk att gräva för hand efter överlevare i Venezuela

En grupp med hammare söker igenom en kollapsad byggnad i La Guaira.

Bränslebrist i La Guaira tvingar människor att gräva för hand bland rasmassorna i hopp om att hitta överlevare efter jordbävningarna i Venezuela förra veckan, rapporterar CNN.

När CNN:s reporter besökte kuststaden stod grävmaskiner och andra tunga arbetsfordon stilla intill rasmassor där invånare grävde med händerna i resterna av en kollapsad byggnad.

Trots att Venezuela har en av världens största oljereserver har bränsleförsörjningen inte räckt till. Samtidigt som invånarna letar efter vänner och anhöriga växer ilskan mot regeringen.

– Människor är rasande. Staten har ägnat sina resurser nästan uteslutande åt repression och propaganda. Man har monterat ner statens förmåga att tillgodose människors mest grundläggande behov, säger analytikern Carmen Beatriz Fernández.