SD-ledamoten Rasmus Giertz avgår efter anklagelser om olämpligt beteende mot kvinnor, skriver Aftonbladet.

I en DN-artikel har flera unga kvinnor i Ungsvenskarna anklagat honom för sexuella övertramp. Själv nekar han till anklagelserna och kallar publiceringen ”ett försök till karaktärsmord”.

”Jag avvisar bestämt den bild som målats upp, vilken jag menar i stora delar grundar sig i ryktesspridning och rena falsarier”, skriver han i en kommentar.

Trots detta har han och gruppledningen landat i att det är bäst att han avsäger sig sitt uppdrag, fortsätter han.

Giertz har inte dömts för någon av de påstådda händelserna.