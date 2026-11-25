Rasmus Giertz petas som ordförande för SD Dalarna
Riksdagsledamoten Rasmus Giertz petas som ordförande för SD Dalarna efter DN-granskningen där flera kvinnor anklagar honom för sexuella övergrepp. Vice ordförande Liselotte Forsberg tar över fram till årsmötet i april.
– Det är ett beslut som fattats enhälligt i distriktsstyrelsen. Arbetet i distriktet måste fortsätta, säger hon till tidningen.
Giertz har tidigare meddelat att han ska lämna riksdagen men har sedan dess ändrat sig. SD utreder nu en eventuell uteslutning.
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