Recension: Stockholmsgäster bör besöka Tekniska museet

För den som befinner sig i Stockholm i sommar är utställningen ”Drömlandet” på Tekniska museet helt klart värd ett besök, säger Kulturnyheternas recensent Per Andersson. Enligt honom berättar utställningen mer om Sverige och svensk historia än vad regeringens kulturkanon klarar av.

Det är en ”teknikglad” utställning om vilka uppfinningar och upptäckter som tog Sverige från fattigdom till välstånd, fortsätter Andersson.

Redan i maj besökte Svenska Dagbladets recensent Eva Bäckstedt museet – och hon möttes av en ”allmänbildande, tankeväckande och vacker” utställning om Sverige. Det är museets största satsning hittills och den har kostat, vilket Bäckstedt tycker märks.

Hon menar att utställningen är lysande.

”’Drömlandet’ är ju tänkt att stå i mellan tio och femton år, så det är ingen dum idé att gå flera gånger och beta av den i etapper.”