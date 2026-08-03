Reform UK föreslår militär insats mot asylsökande

Om de vinner valet vill det brittiska ytterhögerpartiet Reform UK stoppa asylsökande med ”den största militära insatsen i Engelska kanalen sedan andra världskriget”. Det säger partiledaren Nigel Farage under en presskonferens enligt Reuters.

Farage säger att insatsen skulle stoppa båtar i kanalen och skicka tillbaka asylsökande till den franska sidan.

Den tidigare fallskärmsjägaren Andrew Fox vid tankesmedjan Henry Jackson Society säger till nyhetsbyrån att det inte är möjligt för Storbritannien att placera krigsfartyg i franska vatten, omhänderta båtar eller låta passagerare landstiga i Calais utan franskt godkännande.

– Planen låter magnifik, så länge man inte vet någonting om fartyg, sjömän, Frankrike eller lagen, säger han.