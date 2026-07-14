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Hormuzsundet, arkivbild från maj 2026. (Amirhosein Khorgooi /AP/TT)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Regeringen gläds åt Trumps vändning: ”Välkommet steg”

Av Patrik Dahlin
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Utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) gläds åt att Donald Trump backar om att ta ut tullavgifter i Hormuzsundet. I en mejlkommentar till Omni säger han att inget land har rätt att ta ut tullar genom det handelstunga sundet.

”Ett välkommet steg i rätt riktning.”

Han säger vidare att Sverige, som ett litet och exportberoende land, alltid kommer stå upp för fri sjöfart.

I ett inlägg på tisdagskvällen skriver Trump att 20-procentiga tullavgifter ska ersättas av ”handels- och investeringsavtal som gulfstaterna kommer sluta med USA”.

Omni förklararTrump behöver en väg ut – men vilken seger kan han sälja?

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Trump på Truth Social
truthsocial.com
Beslutet är baserat på ”produktiva konversationer” med ledare i Mellanöstern, enligt Trump
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MellanösternkrisenHormuzsundetBenjamin DousaUtrikespolitikModeraterna