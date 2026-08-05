Iran: Överens med Oman – om ”vissa” håller sig utanför

En korsning i centrala Teheran, med en antiamerikansk propagandaskylt i bakgrunden.

Iran och Oman har kommit överens om en ny rutt genom Hormuzsundet, uppger det iranska utrikesdepartementet enligt AFP.

Länderna putsar nu på de sista detaljerna i ett avtal.

Enligt departementet är ett gemensamt uttalande från de båda länderna att vänta, om ”vissa tredje parter” låter bli att lägga sig i.

Länderna ska vara överens om en godkänd rutt för kommersiella fartyg. Överenskommelsen innebär dock inte i sig att sundet är säkert, understryker Iran.