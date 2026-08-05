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En korsning i centrala Teheran, med en antiamerikansk propagandaskylt i bakgrunden. (Vahid Salemi /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Iran: Överens med Oman – om ”vissa” håller sig utanför

Av Hedda Hallsenius
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Iran och Oman har kommit överens om en ny rutt genom Hormuzsundet, uppger det iranska utrikesdepartementet enligt AFP.

Länderna putsar nu på de sista detaljerna i ett avtal.

Enligt departementet är ett gemensamt uttalande från de båda länderna att vänta, om ”vissa tredje parter” låter bli att lägga sig i.

Länderna ska vara överens om en godkänd rutt för kommersiella fartyg. Överenskommelsen innebär dock inte i sig att sundet är säkert, understryker Iran.

AFP:s notis
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Reuters notis
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Före kriget gick rutten genom vad Iran nu klassar som ”farozonen”
CNN
Enligt källor ska fartyg ta sig in i Persiska viken via irankontrollerade vatten och ut via omankontrollerade (4 augusti)
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Även USA och Qatar har antytt att ett tillfälligt avtal som handlar om Hormuzsundet är på gång (4 augusti)
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MellanösternkrisenHormuzsundetIranMellanösternOman