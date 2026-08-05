Iran: Överens med Oman – om ”vissa” håller sig utanför
Iran och Oman har kommit överens om en ny rutt genom Hormuzsundet, uppger det iranska utrikesdepartementet enligt AFP.
Länderna putsar nu på de sista detaljerna i ett avtal.
Enligt departementet är ett gemensamt uttalande från de båda länderna att vänta, om ”vissa tredje parter” låter bli att lägga sig i.
Länderna ska vara överens om en godkänd rutt för kommersiella fartyg. Överenskommelsen innebär dock inte i sig att sundet är säkert, understryker Iran.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen