Källor: Avtalet ger Iran kontroll över fartyg i Hormuz

Det kommande avtalet mellan Iran och Oman ger Iran kontroll över fartyg som seglar in i Persiska viken via Hormuzsundet. Det uppger källor för Reuters.

Enligt en högt uppsatt iransk källa vill Iran ta ut avgifter på mellan 5 och 7 procent av lasten för alla fartyg som passerar sundet. Oman diskuterar avgifter på omkring 3 procent.

Iran och Oman har förhandlat under de senaste dagarna, och enligt Irans utrikesdepartement håller avtalet på att färdigställas. Tidigare under onsdagen uppgav Iran att de båda länderna kommit överens om en godkänd rutt genom sundet för kommersiella fartyg.

USA har inte kommenterat uppgifterna. Washington har dock flera gånger uppgett att USA aldrig kommer att acceptera att Iran styr sundet.