Regeringen: ”Kommer stärka svensk ekonomi”
Ett stort och välkommet steg. Det säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) energibolaget Vattenfalls val av brittiska Rolls-Royce som leverantör av nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals.
Hon påpekar att reaktorerna väntas tas i drift i mitten av 2030-talet. Totalt pågår nu ansökningar för fyra projekt att bygga så kallade små modulära kärnkraftsverk runtom om i Sverige.
– Målet är tydligt, lägre för svenska konsumenter och företag, säger hon vid en pressträff.
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) menar att bygget kommer att generera arbetstillfällen och bidra till att stärka svensk ekonomi.
Just nu upplåst för alla
Kärnkraftsdebatten • Kontext
På kort tid har kärnkraftsdebatten gått från att handla om avveckling till utbyggnad – och med det har svenskarnas syn på saken svängt. Men löften om nya reaktorer har ännu inte infriats. Och kritiken mot ny kärnkraft består.
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