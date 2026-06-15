Regeringen: ”Kommer stärka svensk ekonomi”

Ett stort och välkommet steg. Det säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) energibolaget Vattenfalls val av brittiska Rolls-Royce som leverantör av nya kärnkraftsreaktorer vid Ringhals.

Hon påpekar att reaktorerna väntas tas i drift i mitten av 2030-talet. Totalt pågår nu ansökningar för fyra projekt att bygga så kallade små modulära kärnkraftsverk runtom om i Sverige.

– Målet är tydligt, lägre för svenska konsumenter och företag, säger hon vid en pressträff.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) menar att bygget kommer att generera arbetstillfällen och bidra till att stärka svensk ekonomi.