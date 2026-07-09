Regeringen: Kan bli aktuellt med ”betalvägar” i Sverige

Till vänster: Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD). Till höger: E18 väster om Stockholm.

Svenska vägar som finansieras av bilisterna som använder dem. Det kan bli verklighet när regeringen nu tillsätter en utredning om möjligheterna att starta ett statligt vägbolag, rapporterar DN.

Ett sådant bolag skulle kunna gå in och konkurrera med statliga Trafikverket om att bygga vägar i Sverige, vilket redan är fallet i exempelvis Norge. De vägarna finansieras sedan genom avgifter som erläggs vid bomstationer.

Regeringen har även gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ramar för hur offentlig-privat samverkan (OPS) kan användas i infrastrukturbyggen, skriver man i ett pressmeddelande.

Enligt DN ska det kunna leda till att privat kapital kan skynda på flera olika vägprojekt runt om i landet.