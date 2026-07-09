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Till vänster: Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD). Till höger: E18 väster om Stockholm. (Jessica Gow/TT, Fredrik Sandberg/TT)
Svenska infrastrukturen

Regeringen: Kan bli aktuellt med ”betalvägar” i Sverige

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Svenska vägar som finansieras av bilisterna som använder dem. Det kan bli verklighet när regeringen nu tillsätter en utredning om möjligheterna att starta ett statligt vägbolag, rapporterar DN.

Ett sådant bolag skulle kunna gå in och konkurrera med statliga Trafikverket om att bygga vägar i Sverige, vilket redan är fallet i exempelvis Norge. De vägarna finansieras sedan genom avgifter som erläggs vid bomstationer.

Regeringen har även gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ramar för hur offentlig-privat samverkan (OPS) kan användas i infrastrukturbyggen, skriver man i ett pressmeddelande.

Enligt DN ska det kunna leda till att privat kapital kan skynda på flera olika vägprojekt runt om i landet.

Carlson om ”betalvägarna”: ”Kalla det gärna systemskifte”
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Regeringen: Angeläget att kunna pröva alternativa former
pressmeddelande · www.regeringen.se
Advokaten: Så fungerar OPS
inkopsradet.se
Forskare: Finns fördelar och risker med OPS (25 november 2025)
debatt · www.nyteknik.se
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