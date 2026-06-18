Regeringen ska kartlägga hotet från politisk islam
Regeringen tillsätter en utredning om vad den kallar ”det islamistiska hotet mot demokratin”. Det skriver företrädare för Tidöpartierna i en debattartikel i Aftonbladet.
Enligt debattörerna utnyttjar islamistiska aktörer institutioner som skolor, partier, studieförbund och föreningar för att ”underminera vårt sätt att leva.”
”Vare sig politisk islam eller islamism har någon plats i Sverige. Därför ska den nu kartläggas och stoppas”, skriver de.
Om debattörerna
Simona Mohamsson, utbildnings och integrationsminister (L)
Kristina Axén Ohlin, gruppledare i kulturutskottet (M)
Richard Jomshof, riksdagsledamot (SD)
Hans Eklind, riksdagsledamot (KD)
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