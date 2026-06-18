Regeringen ska kartlägga hotet från politisk islam

Regeringen tillsätter en utredning om vad den kallar ”det islamistiska hotet mot demokratin”. Det skriver företrädare för Tidöpartierna i en debattartikel i Aftonbladet.

Enligt debattörerna utnyttjar islamistiska aktörer institutioner som skolor, partier, studieförbund och föreningar för att ”underminera vårt sätt att leva.”

”Vare sig politisk islam eller islamism har någon plats i Sverige. Därför ska den nu kartläggas och stoppas”, skriver de.