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Mohamsson och Jomshof. (TT)
Demokratiutvecklingen i Sverige

Regeringen ska kartlägga hotet från politisk islam

Av Tor Gasslander
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Regeringen tillsätter en utredning om vad den kallar ”det islamistiska hotet mot demokratin”. Det skriver företrädare för Tidöpartierna i en debattartikel i Aftonbladet.

Enligt debattörerna utnyttjar islamistiska aktörer institutioner som skolor, partier, studieförbund och föreningar för att ”underminera vårt sätt att leva.”

”Vare sig politisk islam eller islamism har någon plats i Sverige. Därför ska den nu kartläggas och stoppas”, skriver de.

Om debattörerna

Simona Mohamsson, utbildnings och integrationsminister (L)

Kristina Axén Ohlin, gruppledare i kulturutskottet (M)

Richard Jomshof, riksdagsledamot (SD)

Hans Eklind, riksdagsledamot (KD)

Problemet är ”långt större än enskilda extremister”, enligt Tidöpartierna
debatt · Aftonbladet

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