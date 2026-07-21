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Arkivbild. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Dagens börs

Rekordorder till solcellsbolaget – aktien lyfter

Av Magnus Eriksson
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Solenergibolaget Midsummer har mottagit sin hittills största order på solpaneler. Ordern omfattar 667 kW solpaneler, motsvarande drygt 5 000 kvadratmeter, för en fältinstallation. Det framgår av ett pressmeddelande.

Midsummer ska leverera drygt 1 300 paneler särskilt utvecklade för större takytor. Leverans och installation planeras att genomföras under det fjärde kvartalet 2026.

Kunden är Green Energy Group, en dansk utvecklare av solcellsapplikationer.

Midsummers aktie stiger med 5 procent på beskedet.

Midsummer får rekordorder
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Midsummer erhåller sin hittills största order på solpaneler
pressmeddelande · mfn.se
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Dagens börsMidsummerSolenergi