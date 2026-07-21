Wall Street öppnar uppåt – chipbolag stiger

Investerarna Vera Liu och James Matthews på New York Stock Exchange. Arkivbild.

USA-börserna öppnar högre på tisdagen när investerare köper dippen i hårt pressade chipaktier, skriver Bloomberg. Starka delårsrapporter bidrar till uppgången, noterar CNBC.

Efter tio minuters handel är Nasdaq upp 0,9 procent, S&P 500 cirka 0,5 procent och Dow runt 0,4 procent.

Bland chipbolagen som rekylerar upp klättrar Marvell Technology, Western Digital, Micron Technology och Intel mellan 6 och 9 procent.

Industrijätten 3M stiger 8 procent efter en delårsrapport som faller investerarna i smaken. Fordonsbolaget General Motors slog också vinstförväntningarna och aktien stiger över 2 procent.

Oljepriserna fortsätter samtidigt att stiga efter att USA och Iran utväxlat attacker för tionde natten i rad.