ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Investerarna Vera Liu och James Matthews på New York Stock Exchange. Arkivbild. (Richard Drew / AP)
Dagens börs

Wall Street öppnar uppåt – chipbolag stiger

Av Andreas Victorzon
Publicerad: . Uppdaterad:

USA-börserna öppnar högre på tisdagen när investerare köper dippen i hårt pressade chipaktier, skriver Bloomberg. Starka delårsrapporter bidrar till uppgången, noterar CNBC.

Efter tio minuters handel är Nasdaq upp 0,9 procent, S&P 500 cirka 0,5 procent och Dow runt 0,4 procent.

Bland chipbolagen som rekylerar upp klättrar Marvell Technology, Western Digital, Micron Technology och Intel mellan 6 och 9 procent.

Industrijätten 3M stiger 8 procent efter en delårsrapport som faller investerarna i smaken. Fordonsbolaget General Motors slog också vinstförväntningarna och aktien stiger över 2 procent.

Oljepriserna fortsätter samtidigt att stiga efter att USA och Iran utväxlat attacker för tionde natten i rad.

CNBC om börsen
CNBC
Bloomberg om börsen
Bloomberg  · Ofta betalvägg

Börstjänster

Market Watch
live · www.marketwatch.com  · Ofta betalvägg
CNBC
live · CNBC

Nyheter och analys

DealBook New York Times
NY Times  · Ofta betalvägg
Marknadsnyheter och analys från Barron’s
www.barrons.com  · Ofta betalvägg
Marknadsnyheter från Reuters
Reuters  · Ofta betalvägg
WSJ:s Money Beat
The Wall Street Journal
WSJ:s Heard on the street
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg

Kalender

Trading Economics
tradingeconomics.com
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen