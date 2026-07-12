Rekordsnabb studie kan vara avgörande i ebolautbrottet

Kahindo Mireille Pierretteo är en av de som överlevt Ebolasmittan i Kongo-Kinhasa.

De första patienterna i Kongo-Kinshasa har nu fått testa två experimentella läkemedelsbehandlingar mot ebolavarianten Bundibugyo, skriver The Guardian. Det finns i dagsläget inga godkända behandlingar eller vaccin mot varianten, som har dödat minst 625 personer sedan maj.

Studien omfattar det antivirala läkemedlet remdesivir och antikroppsbehandlingen MBP134, som tidigare visat lovande resultat mot Bundibugyo-varianten av ebolaviruset i djurförsök.

– Jag hoppas att de här läkemedelsstudierna kan genomföras så snabbt som möjligt. Vi pressas till bristningsgränsen ekonomiskt av det här utbrottet och ingenting fungerar som det ska, säger Neema Haba, trebarnsmamma och bananförsäljare.

Forskarna hoppas att behandlingarna ska minska dödligheten, men bedömer att mellan 700 och 1 000 patienter behöver inkluderas innan säkra slutsatser kan dras.