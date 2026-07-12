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Kahindo Mireille Pierretteo är en av de som överlevt Ebolasmittan i Kongo-Kinhasa. (Moses Sawasawa /AP/TT / AP)
Ebolautbrottet

Rekordsnabb studie kan vara avgörande i ebolautbrottet

Av Alice Hermansson
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De första patienterna i Kongo-Kinshasa har nu fått testa två experimentella läkemedelsbehandlingar mot ebolavarianten Bundibugyo, skriver The Guardian. Det finns i dagsläget inga godkända behandlingar eller vaccin mot varianten, som har dödat minst 625 personer sedan maj.

Studien omfattar det antivirala läkemedlet remdesivir och antikroppsbehandlingen MBP134, som tidigare visat lovande resultat mot Bundibugyo-varianten av ebolaviruset i djurförsök.

– Jag hoppas att de här läkemedelsstudierna kan genomföras så snabbt som möjligt. Vi pressas till bristningsgränsen ekonomiskt av det här utbrottet och ingenting fungerar som det ska, säger Neema Haba, trebarnsmamma och bananförsäljare.

Forskarna hoppas att behandlingarna ska minska dödligheten, men bedömer att mellan 700 och 1 000 patienter behöver inkluderas innan säkra slutsatser kan dras.

Bara sex veckor från WHO:s nödläge till att patienter behandlas i en randomiserad studie
www.theguardian.com
Amerikansk hjälparbetare smittad av ebola
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
Svenska sjuksköterskan Martina i Kongo-Kinshasa: ”Jag är inte rädd”
Aftonbladet
 
Bundibugyo ebolavirus
Wikipedia (en)
Bundibugyo virus (BDBV) is a species of ebolavirus that is closely related to the Zaire ebolavirus (EBOV). The virus is one of several that can cause Ebola disease in humans, taking the form of viral hemorrhagic fever. In the United States it was categorized as a select agent. It is also categorized as a World Health Organization Risk Group 4 Pathogen (requiring Biosafety Level 4-equivalent containment), NIH/NIAID Category A Priority Pathogen, and a Centers for Disease Control and Prevention Category A Bioterrorism Agent, and is listed as a Biological Agent for Export Control by the Australia Group. Its name is derived from Bundibugyo in western Uganda where the virus was first discovered. The virus has caused Ebola outbreaks in 2007, 2012, and 2026.
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EbolautbrottetAfrikaKongo-KinshasaForskning & vetenskap