Restaurangen pudlar efter bombdådet: ”Olämpligt”

”Ett mindre problem”. Så beskrev restaurangchefen Carmine Alfieri det bombdåd som på lördagskvällen dödade tre personer utanför restaurangen Balzi Rossi i Moskva, rapporterar CNN.

”Alla i personalen mår bra och vår restaurang och vårt kök är i perfekt skick”, sa Alfieri i ett Instagraminlägg.

Det är oklart om inlägget fick kritik, men det raderades senare av Balzi Rossi – som beskrev det som ”väldigt olämpligt”.

”Vi är väldigt ledsna över den här tragedin och vill framföra våra innerligaste kondoleanser till de dödade personernas nära och kära”, skriver man i ett nytt inlägg.