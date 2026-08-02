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Paramedics gather near a deadly explosion at a restaurant in Moscow, Saturday, Aug. 1, 2026. (Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency via AP) XAZ110 (Sergei Vedyashkin/AP/TT)
Bombdådet i Moskva

Restaurangen pudlar efter bombdådet: ”Olämpligt”

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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”Ett mindre problem”. Så beskrev restaurangchefen Carmine Alfieri det bombdåd som på lördagskvällen dödade tre personer utanför restaurangen Balzi Rossi i Moskva, rapporterar CNN.

”Alla i personalen mår bra och vår restaurang och vårt kök är i perfekt skick”, sa Alfieri i ett Instagraminlägg.

Det är oklart om inlägget fick kritik, men det raderades senare av Balzi Rossi – som beskrev det som ”väldigt olämpligt”.

”Vi är väldigt ledsna över den här tragedin och vill framföra våra innerligaste kondoleanser till de dödade personernas nära och kära”, skriver man i ett nytt inlägg.

Balzi Rossi: ”Vi ber verkligen om ursäkt”
CNN
Ryska myndigheter har inte gått ut med något misstänkt motiv
www.theguardian.com
Det ska ha pågått en privat fest på restaurangen under lördagskvällen
kyivindependent.com
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