Restaurangen pudlar efter bombdådet: ”Olämpligt”
”Ett mindre problem”. Så beskrev restaurangchefen Carmine Alfieri det bombdåd som på lördagskvällen dödade tre personer utanför restaurangen Balzi Rossi i Moskva, rapporterar CNN.
”Alla i personalen mår bra och vår restaurang och vårt kök är i perfekt skick”, sa Alfieri i ett Instagraminlägg.
Det är oklart om inlägget fick kritik, men det raderades senare av Balzi Rossi – som beskrev det som ”väldigt olämpligt”.
”Vi är väldigt ledsna över den här tragedin och vill framföra våra innerligaste kondoleanser till de dödade personernas nära och kära”, skriver man i ett nytt inlägg.
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