Uppgifter: Kvinnan visste inte att hon bar på bomben

Kvinnan som misstänks ha burit på bomben som exploderade vid en restaurang i Moskva på lördagskvällen visste förmodligen inte om det, enligt uppgifter från rysk polis. Det rapporterar CNN med hänvisning till den ryska affärstidningen Kommersant.

Kvinnan ska ha stoppats av en säkerhetsvakt när hon var på väg in på restaurangen, och då uppgett att den låda hon hade med sig innehöll en present. När vakten kontrollerade lådan detonerade den hemmabyggda bomben.

Kvinnan, vakten och ytterligare en person dödades i explosionen. 21 personer ska ha skadats. Ryska myndigheter har hittills inte gått ut med några uppgifter om vad som ska ha varit motivet till attacken, skriver CNN.