Revisionsbyrå ska granska TV4-uppgifter åt SD

Sverigedemokraterna har anlitat en revisionsbyrå för att granska de brister i partiets bokföring som TV4:s Kalla fakta nyligen har rapporterat om. Det säger partiledaren Jimmie Åkesson till Ekot.

Enligt TV4:s uppgifter ska partiet under flera år ha bjudit anställda och delar av partiledningen på mat och alkohol utan att det har förmånsbeskattats.

– En av de större revisionsbyråerna ska gå igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4. Så får vi väl se när de återkommer om det finns något vi behöver rätta till, säger Åkesson till Ekot.