Riksbanken lämnar räntan oförändrad – öppnar för höjning senare i år

Riksbanken lämnar som väntat styrräntan oförändrad på 1,75 procent.

Riksbankens direktion bedömer att det är välavvägt att nu lämna styrräntan oförändrad på 1,75 procent, men de poängterar i ett pressmeddelande att sannolikheten för att räntan höjs senare i år har ökat jämfört med bedömningen i mars.

Den underliggande inflationen är låg och konjunkturläget är relativt svagt, konstaterar centralbanken, men samtidigt har utbudsstörningarna i spåren av Mellanösternkrisen lett till att inflationstrycket har stigit och att riskerna för att inflationen ska bli för hög har ökat.

”Det spända läget kring Hormuzsundet har minskat utbudet av bland annat oljeprodukter och pressat upp priserna på energi och drivmedel”, skriver Riksbanken.

Riksbankens prognos för styrräntan höjs marginellt. Under det fjärde kvartalet i år räknar man med en styrränta på 1,82 procent jämfört med tidigare 1,77 procent. Procentsatsen avser den förväntade genomsnittliga räntesatsen under kvartalet.