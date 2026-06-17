Risk för översvämning stiger i takt med temperaturerna

Ottawafloden i Kanada svämmade över i april.

Stigande temperaturer kan orsaka en ”pisksnärtseffekt”, vilket kan kräva nya metoder för att hantera översvämning och torka. Det visar en ny rapport enligt The Guardian.

I och med att det blir varmare går det allt snabbare mellan långa torra perioder och plötsliga, intensiva regn. Det ökar risken för störtfloder, eftersom det blir svårare för den torra marken att absorbera regnet.

Samhällen måste ändra sina sätt att planera för torka och översvämning, menar rapportens författare Yi He.

– Vi måste planera för flera extrema händelser i rad, inte bara enstaka fall, säger hon.