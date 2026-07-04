Trots korallblekning – Stora barriärrevet inte hotat

Stora barriärrevet utanför Australien kommer inte klassas som hotat. Det meddelade FN-organet Unesco under fredagen, skriver Reuters och AFP. Beslutet har fattats trots att revet är hårt åtgånget av bland annat korallblekning till följd av den globala uppvärmningen.

Revet är viktigt för den australiska turistnäringen och regeringen i Canberra välkomnar Unescos beslut. Biträdande turistminister Nita Green säger att regeringen uppskattar att Unesco har noterat det arbete som pågår för att skydda och bevara revet, skriver Reuters.