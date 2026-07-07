Rekordlåga nivåer i USA:s näst största vattenreservoar

Miljontals människor i sydvästra USA riskerar att drabbas av vattenbrist på grund av låga nivåer i Lake Powell, USA:s näst största vattenreservoar. Det rapporterar The Guardian.

Under vintern föll det ovanligt lite snö, vilket har gjort att sjön inte fyllts på som normalt. Lake Powell är just nu fylld till ungefär 23 procent av sin kapacitet. Bortsett från några månader 2023 har det inte varit så lite vatten där sedan 1965.

– Vi förväntar oss att Lake Powell når historiskt låga nivåer någon gång under hösten, säger Jack Schmidt vid universitetet i Utah till tidningen.