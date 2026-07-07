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Lake Powell. Bild från 2022. (Brittany Peterson /AP/TT / AP)
KlimathotetGlobala utmaningarna

Rekordlåga nivåer i USA:s näst största vattenreservoar

Av Jacob Ruderstam
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Miljontals människor i sydvästra USA riskerar att drabbas av vattenbrist på grund av låga nivåer i Lake Powell, USA:s näst största vattenreservoar. Det rapporterar The Guardian.

Under vintern föll det ovanligt lite snö, vilket har gjort att sjön inte fyllts på som normalt. Lake Powell är just nu fylld till ungefär 23 procent av sin kapacitet. Bortsett från några månader 2023 har det inte varit så lite vatten där sedan 1965.

– Vi förväntar oss att Lake Powell når historiskt låga nivåer någon gång under hösten, säger Jack Schmidt vid universitetet i Utah till tidningen.

Schmidt: Det finns ingen återhämtning alls i år
www.theguardian.com
Läs Utah-universitetets uttalanden om vattennivåerna här
qanr.usu.edu
Myndigheterna i Arizona överväger att införa begränsningar i vattenanvändningen (3 juli)
Reuters  · Ofta betalvägg
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