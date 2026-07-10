Sverige tar strid för EU:s utsläppshandel

Sverige kommer att blockera alla försök att lätta upp ETS, EU:s system för utsläppshandel, säger EU-minister Jessica Rosencrantz (M) till Politico.

Just nu pågår en översyn av ETS. Tio av EU:s största ekonomier, däribland Polen, Italien, Tjeckien och Österrike, pressar på för ökade utsläppsrätter med argumentet att de nuvarande reglerna skadar industrin.

Sverige, Finland, Nederländerna, Spanien, Portugal och Luxemburg har dock gått ihop för att försvara ETS i sin nuvarande form.

– Ett svagare ETS skadar klimatet och EU:s konkurrenskraft. Företag som investerat miljarder i grön energi ska inte missgynnas för att andra vill sänka ribban, säger Rosencrantz.