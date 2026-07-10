ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Jessica Rosencrantz (M). (Viktoria Bank/TT)
KlimathotetGlobala utmaningarna

Sverige tar strid för EU:s utsläppshandel

Av Joel Malmén
Publicerad:

Sverige kommer att blockera alla försök att lätta upp ETS, EU:s system för utsläppshandel, säger EU-minister Jessica Rosencrantz (M) till Politico.

Just nu pågår en översyn av ETS. Tio av EU:s största ekonomier, däribland Polen, Italien, Tjeckien och Österrike, pressar på för ökade utsläppsrätter med argumentet att de nuvarande reglerna skadar industrin.

Sverige, Finland, Nederländerna, Spanien, Portugal och Luxemburg har dock gått ihop för att försvara ETS i sin nuvarande form.

– Ett svagare ETS skadar klimatet och EU:s konkurrenskraft. Företag som investerat miljarder i grön energi ska inte missgynnas för att andra vill sänka ribban, säger Rosencrantz.

Ordförandelandet Irland måste förhandla fram en kompromiss
www.politico.eu
Översynen presenteras om en vecka
pressmeddelande · www.government.se
Annons
Betalar du rätt pris för el? Jämför elavtal kostnadsfritt hos Elskling
Elskling
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
KlimathotetGlobala utmaningarnaJessica RosencrantzEUKlimatpolitikKlimat & miljöEU-politik