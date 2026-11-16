Robert Pattinson har utsetts till att spela James Bond i kommande filmer, rapporterar BBC News.

I en video på sociala medier syns skådespelaren, känd från filmer som Twilight, Batman och Odyssey, posera med en pistol. Klippet avslutas med orden ”James Bond kommer att återvända”.

”James Bond är en av de mest legendariska karaktärerna inom filmvärlden, och att bli anförtrodd 007 är en ära för livet”, säger Pattinson i ett uttalande enligt Variety.

Så sent som i fredags rapporterade medier att Robert Pattinson seglat upp som favorit på producenternas så kallade ”shortlist”.