Artisten Robyn gav sig in i diskussionen om den svenska regeringsbildningen på söndagen, med en uppmaning till Vänsterpartiet på sociala medier.

”Vi som gillar Vänsterpartiet skulle gärna se att V gör det möjligt för oss att få en ny regering som gör det bästa för Sverige”, skriver hon.

Socialdemokraterna har under söndagen meddelat att man vill bilda regering med Miljöpartiet och Centerpartiet – men inte V. V-toppen Ida Gabrielsson har svarat att den röda linjen, med ett krav om plats i regeringen, ligger fast.