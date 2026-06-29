Röda korset om situationen i Kongo-Kinshasa: ”Drar sig ur”

En sex månader gammal flicka som avlidit i ebola begravs i Kongo-Kinshasa i mitten av juni.

Ebolautbrottet i östra Kongo-Kinshasa – som hittills har krävt över 300 liv – härstammar från årtionden av eftersatt utveckling i landet. Det säger François Moreillon, chef för Internationella Rödakorskommitténs delegation till Kongo-Kinshasa, i en intervju i Independent.

Enligt tidningen minskade det humanitära biståndet till Kongo-Kinshasa med ungefär 600 miljoner dollar mellan 2024 och 2025. En minskning som enligt Moreillon gjorde att ett redan fattigt samhälle blev ännu sämre rustat för att hantera ebolautbrottet.

Som exempel nämner han att miljonstaden Goma har ett VA-system som knappt har uppdaterats sedan 50-talet. Där arbetar Internationella Rödakorskommittén nu med att reparera vattennätet, vilket vanligtvis inte är den sortens uppgifter som organisationen brukar ägna sig åt.

– Det här borde inte ligga på vårt bord, men det är där vi hamnar när många andra aktörer drar sig ur, säger Moreillon till Independent.