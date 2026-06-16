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Två flickor sitter utanför ett isoleringscentrum i Bunia, Kongo-Kinshasa. (Moses Sawasawa /AP/TT / AP)
Ebolautbrottet

Röda korset: Vi har inte sett toppen av ebolautbrottet

Av Hedda Hallsenius
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Utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa har ännu inte nått sin topp, enligt Röda korset. Det rapporterar AFP.

Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats, varav 192 har avlidit. Mörkertalet tros vara mycket större. Enligt Röda korset kan man inte testa tillräckligt många patienter, vilket gör det väldigt svårt att veta i vilken utsträckning utbrottet sprider sig.

– Vi är rädda att det här kan pågå i ett år, säger Bruno Michon, verksamhetschef på Internationella Röda korset.

Bruno Michon: För att stoppa utbrottet behöver vi inte bara medicinska insatser – utan också tillit
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EbolautbrottetAfrikaKongo-KinshasaRöda KorsetEbola